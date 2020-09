Chiavari: Giardini replica a Corticelli

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Sono contento che si sia divertito leggendo il mio intervento, la politica è anche questo.

Scusi, la pseudo pista progettata in un primo tempo in Piazza del Buono, sarebbe stata sulle cime degli alberi?

Le carte come sempre, sono chiare, non mentono.

Andrò certamente a cercare ristoro sotto l’albero di Ginko Biloba, coadiuvante della pressione arteriosa e antiossidante), visto la mia età….che avanza.

Mai mi troverà seduto sotto l’albero di Giuda!!!!!

Leggo che sull’ex Area Italgas non pronuncia parola, eppure non è stato lei (con il suo amico di allora?) a voler aderire al Comitato contro la cementificazione?

Per fortuna l’edificazione delle 2 Torri è stata evitata e mi pare di ricordare che non fossero 2 boschi verticali

Ben venga il suo impegno, che sosterrò con forza.

Speriamo presto, che entrambi, riusciamo a vedere realizzate aree verdi e posteggi in Via Trieste.

Stia sereno, da buon genoano come lei, dico……ci rifaremo del 6-0.