Chiavari: cinque positivi in più; Di Capua invita alla prudenza

A Chiavari il bilancio covid è negativo: due persone guarite, ma cinque nuovi contagi.

“Pertanto – dice il sindaco Marco Di Capua” – le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono da 9 a 12; una di queste è stata ricoverata in via precauzionale in ospedale sabato sera ma dovrebbe essere dimessa a breve. Le nuove persone ammalate sono contatti di familiari già positivi ed erano già in isolamento fiduciario bei giorni scorsi. 4 sono cittadini stranieri, 1 italiano. Le persone in sorveglianza attiva sono 18, 11 per rientro dall’estero e 7 per contatti con persone positive”

Prosegue Di Capua: “È necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani. Nessun allarmismo, a dobbiamo prestare massima attenzione e mettere in atto ogni misura precauzionale nell’interesse della salute pubblica”.