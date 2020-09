Domani si svolge a Casarza Ligure la tradizionale Fiera di San Michele Arcamgelo. Si è scelto di non penalizzare né i venditori ambulanti né il commercio fisso che ne trae vantaggio. Polizia urbana e protezione civile presenzieranno alla fiera per garantire l’uso della mascherina e il rispetto delle norme per evitare il contagio covid.