Carasco: sciopero generale dei corrieri gls

Sciopero regionale unitario Filt Fit e Uiltrasporti Cottieri Gls. È iniziato alle 7 di questa mattina, e proseguirà per tutta la giornata, lo sciopero regionale con presidio dei corrieri Gls nelle sedi di Genova Bolzaneto (Via Madonna della Guardia), Carasco e Imperia.

GLS non ha infatti risposto alla piattaforma rivendicata proposta unitariamente dai sindacati.

Lo sciopero previsto per oggi per tutti i corrieri è stato ritirato, tranne per i lavoratori Gls.