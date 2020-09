Camogli: vie nella Valle e di Mezzo, riqualificata l’illuminazione

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Conclusa la riqualificazione della pubblica illuminazione in via nella Valle e in via di Mezzo, venerdì sera si è proceduto con l’accensione del nuovo impianto e oggi verrà rimosso il vecchio.

I lavori, previsti dal contratto Consip, servizio luce 2 tra il Comune di Camogli ed Enel Sole, apportano migliorie agli impianti di illuminazione pubblica, mirate al risparmio energetico e al rinnovamento tecnologico.

Il vecchio impianto, con linea di alimentazione in cavi aerei, è stato sostituito dall’attuale con linea in cavi interrati e sostegni di arredo urbano, utilizzando 18 nuovi apparecchi artistici a LED AEC mod. Mini Armonia.

Il rinnovo degli impianti non comporta oneri aggiuntivi per il Comune e, sotto il profilo estetico e paesaggistico, dona continuità a quanto già fatto in

precedenza. Consente inoltre un risparmio energetico del 47% (pari a 1.778

kW h /Anno e 1,32 t CO2/anno.)