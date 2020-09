Camogli: Podcast Festival, “Labanof” si aggiudica il 72° Prix Italia

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione | Frame riceviamo e pubblichiamo

C’è un pezzo di Podcast Festival nell’edizione 2020 di Prix Italia, il più importante premio internazionale per le produzioni radiotelevisive. Ad aggiudicarsi la 72ª edizione del premio, nella categoria Radio documentario e reportage, è stato infatti Labanof, il podcast autoprodotto da Radio3 e dedicato alle attività del laboratorio del medico legale più famoso d’Italia, Cristina Cattaneo, che ogni giorno, insieme al suo staff, lavora per restituire una storia e un’identità a chi morendo l’ha persa.

L’anteprima assoluta della serie è stata presentata a Camogli sabato 8 giugno 2019, in occasione della prima edizione del Podcast Festival, andata in onda anche in diretta su Rai Radio 3 in una speciale puntata di Fahrenheit condotta da Marino Sinibaldi, a cura di Susanna Tartaro.

Il direttore di Rai Radio3, Marino Sinibaldi, e il direttore del Festival della Comunicazione, Danco Singer, ci avevano visto lungo: da un lato dedicando un’intera tre giorni come il Podcast Festival al mondo dei contenuti audio, dall’altro includendo nel palinsesto formati innovativi, contenuti di assoluta qualità e temi centrali e attuali per la società italiana e internazionale, come i migranti senza nome, morti senza identità.

Il Podcast Festival è un’iniziativa di Rai Radio3, Comune di Camogli, Audible e Frame-Festival della Comunicazione, punto di riferimento nazionale per il podcasting e primo festival in assoluto in Italia dedicato al mondo del podcast. Pochi giorni fa il Podcast Festival è tornato in un’edizione speciale, all’interno del Festival della Comunicazione 2020, con una fascia quotidiana dedicata: Mondo Podcast, un appuntamento costruito attorno all’incredibile seguito di questo prodotto culturale in cui la parola e la voce, tra talk e performance, sono le vere chiavi del successo insieme all’originalità e alla capacità di raccontare storie e appassionare gli ascoltatori.

