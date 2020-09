Sanità: pazienti in ambulanza davanti al Galliera che non li accetta

Alle 13.30 ci sono almeno cinque ambulanze davanti al Galliera in attesa di poter trasferire i pazienti su una barella dell’ospedale, affidandoli alle cure dei sanitari. Per il momento non è possibile perché mancherebbero le barelle e non sarebbe garantito il distanziamento tra i pazienti.

A parte una persona in codice rosso a seguito di un incidente, proveniente in elicottero da Montebruno; al San Martino sono state dirottate solo un paio di persone. Tutte le altre, come si evince dal sito del 118, sono state inviate a Villa Scassi o al Galliera. Quest’ultimo ospedale però non sembra in grado di riceverli.

Le ambulanze dovrebbero tornare immediatamente in sede per essere pronti, in caso di nuove urgenze.