“Grazie a tutti per quello che avete fatto per il nostro papà, siete nel nostro cuore!!! Stefania e Alexia”. Con poche, toccanti parole, le figlie di Enrico Moretti, 66 anni, milite e autista della Croce Verde di Recco, hanno ringraziato su facebook tutti coloro che hanno trovato e soccorso il papà, caduto ieri in una scarpata ad Avegno.

La disavventura accaduta a Moretti ha commosso quanti lo conoscono e apprezzano.