RASSEGNA STAMPA. Regione: giunta, ipotesi sottosegretari

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Regione: nella giunta regionale, per accontentare tutti, spunta l’ipotesi dei sottosegretari (Commento. Con i soldi pubblici?).

Sestri Levante: fuori pericolo la bimba precipitata dalla finestra. Sestri Levante: raffiche di vento, decine di interventi. Sestri Levante: laboratori teatrali, martedì open day. Sestri Levante: olivicoltori, grande aspettativa per l’annata. Sestri Levante: staffetta dei due mari, nuova formula. Sestri Levante: ripulito il torrente Gromolo. Lavagna: diventa perdonale parte di piazza Libertà. Chiavari: covid, un solo contagiato nelle ultime 24 ore. Chiavari: un assessorato nel Tigullio per risolvere le emergenze (Commento. Un assessore per ogni territorio della Liguria?). Chiavari: polker di riconoscimenti al Caboto. Chiavari: la minoranza attacca la maggioranza in crisi. “Marina Chiavari“: ecco il nuovo contratto dei parcheggiatori. Chiavari: Conti, il designer alla conquista della Cina. Chiavari: Nappi, il giro del mondo in danza. Chiavari: Moncalvo e la dinastia degli Agnelli.

Rapallo: allarme covid, scuole presidiate da polizia urbana e volontari (ma non è una novità). Rapallo: giornata dei migranti col vescovo. Santa Margherita Ligure: mare sicuro, i numeri dell’estate.

Recco: trasporto anziani e studenti disabili affidato alle croci verde e rossa. Recco: sterilizzare i cinghiali, partita la petizione. Recco: il Consorzio della focaccia al Salone Nautico. Avegno: precipita nella scarpata, rintracciato dopo ore.

Moconesi: i sindaci della valle rilanciano il tunnel. Coreglia: trafugata Madonnina. Borzonasca: via i rifiuti da Giacopiane.