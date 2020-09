Rapallo: via Milano, da domani chiusure per sostituzione rete idrica

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Si informa che a partire da lunedì 28 settembre e fino a venerdì 9 ottobre è prevista l’interruzione della circolazione a tutte le categorie di veicoli in Via Milano (nel tratto immediatamente successivo al ponte Canessa) in orario notturno per lavori stradali di sostituzione rete idrica.

Giorni e orari saranno i seguenti:

dalle ore 21.00 del 28/09/2020 alle ore 06.00 del 29/09/2020;

dalle ore 21.00 del 29/09/2020 alle ore 06.00 del 30/09/2020;

dalle ore 21.00 del 30/09/2020 alle ore 06.00 del 01/10/2020;

dalle ore 21.00 del 01/10/2020 alle ore 06.00 del 02/10/2020;

dalle ore 21.00 del 05/10/2020 alle ore 06.00 del 06/10/2020;

dalle ore 21.00 del 06/10/2020 alle ore 06.00 del 07/10/2020;

dalle ore 21.00 del 07/10/2020 alle ore 06.00 del 08/10/2020;

dalle ore 21.00 del 08/10/2020 alle ore 06.00 del 09/10/2020.