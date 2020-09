Rapallo. Al Panathlon tre nuovi soci: Cianci, Cimarosti, Marchesini

Dal Panathlon Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Giovedi 24 settembre presso il ristorante Plinio – Hotel Europa di Rapallo si e’ svolta una conviviale del Panathlon Club Rapallo-Tigullio Occidentale.

Nonostante la serata molto piovosa hanno partecipato tutti gli iscritti per dare il benvenuto a tre nuovi Soci: Francesco Maria Cianci (canottaggio a sedile fisso); Marco Cimarosti (vela); Patrizia Marchesini (danza classica). Ha partecipato alla serata anche il Presidente Distretto Italia Giorgio Costa.

La serata ha avuto come relatori il Presidente del Club Adelindo Molinari, il quale ha parlato di rugby, del Sud Africa e di Nelson Mandela.

Come ospite d’ onore e’ intervenuto il Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo il quale ha fatto una disamina del periodo sportivo pre covid e post covid, con tutte le problematiche che si sono verificate e ancora non risolte.

Come sempre lo chef Michele Ancora (socio Panathlon), ha allietato la serata con un menu molto apprezzato da tutti gli intervenuti. “Con i sette nuovi Soci della conviviale di luglio e questi tre di settembre, abbiamo incrementato il numero dei Soci del 50%” : fa notare il Presidente Molinari, “dobbiamo continuare su questa strada, e rendere sempre piu’ visibile il Panathlon e le sue iniziative, per lo sport e per i giovani”.