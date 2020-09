Pignone: 73.000 euro per restaurare l’ufficio Iat

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Pignone, guidata dal sindaco Ivano Barcellone, ha investito 73 mila euro per il ripristino, la messa in sicurezza e l’impermeabilizzazione dello “I.A.T. il centro di (Informazione ed Accoglienza Turistica) e del vicino parcheggio pubblico.

Infatti nei giorni scorsi, con una delibera di giunta ad hoc ha licenziato il progetto esecutivo per riqualificare i locali dove, particolarmente durante l’estate, viene svolto un importante servizio a favore dei turisti e dei visitatori in genere.

In quest’ultimo anno, le infiltrazioni dovute all’ammaloramento dell’impermeabilizzazione, hannocausato e tuttora causano danni ai locali sottostanti e al parcheggio comunale.