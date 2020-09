Chiavari: “Piazza del Buono, mai parlato di disboscamento”

Da Alberto Corticelli consigliere comunale Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dal primo momento in Piazza del Buono e già dalla campagna elettorale la lista marcodicapuasindaco ha dichiarato la propria ferma volontà di conservare ed implementare il verde urbano, in Piazza del Buono come nel nuovo progetto di riqualificazione della colmata, come in tutti i quartieri della città.

Leggiamo divertiti le fantasie del consigliere Giardini perché di fantasie si tratta quando scrive di disboscamento evitato per una sua precisa presa di posizione. In piazza del Buono il consigliere Giardini potrà trovare a completamento dell’opera un fresco ristoro dalla canicola e potrà ambientare le sue storie fantastiche.

In campagna elettorale, in maggioranza, negli incontri con gli abitanti della piazza, la nostra lista ha sempre e da subito espresso ampie garanzie sulla conservazione del verde e delle essenze allora esistenti.

Certamente confermiamo di avere voluto riqualificare un intero quartiere ed in particolare una piazza dimenticata vergognosamente da tutti gli schieramenti precedenti, con un ‘opera sicuramente impegnativa sotto tutti i punti di vista , con tempi lunghi, ma che potrà offrire al quartiere maggiore fruibilità e controllo del territorio.

E così sarebbe rimasta, dimenticata, se non ci fosse stata la volontà della maggioranza di farla risplendere uscendo da logiche chiavaricentriche .

Per dovere di cronaca, Alberto Corticelli, consigliere listamarcodicapuasindaco