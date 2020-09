Chiavari: “Piazza Del Buono, 148.800 euro di piante”

Da Giovanni Giardini Consigliere Comunale in Chiavari Cambia con me Chiavari da Tutelare riceviamo e pubblichiamo



Sperando che, questo mio intervento non provochi ulteriori ” fumassi” a un ex candidato consigliere Comunale di Ri , del 2017, che su f.b. ha lamentato questi incresciosi sintomi. Inizio precisando che a suo tempo, nel mio incarico di consulente del Sindaco, mi ero opposto al disboscamento preso in esame nel primo progetto di Piazza del Buono, che prevedeva l’abbattimento di diverse alberature presenti, per far posto ad una pseudo pista di atletica da me sempre contrastata.

Ieri, sul quotidiano locale si è parlato del potenziamento del verde, in Piazza del Buono, con una selezione di piante riferita ad un progetto di fattibilità inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2020 / 2022 per un importo di 148.800 euro. Ripeto € 148.800.

Questo importo solo per il verde, che domani sera alle 18.30 verrà portato in Consiglio Comunale, in remoto, quindi gran parte dei cittadini rimarrà all’oscuro.

La domanda è questa: è proprio necessario attingere dalle casse comunali un importo così rilevante per potenziare con verde di vario tipo:

– Jacaranda, se ne conoscono 49 specie, quale verrà scelta?

– Il Ginko Biloba, conosciutissimo antiossidante e coadiuvante della pressione arteriosa, sarà forse propedeutico ai frequentatori della terza età dell’ area?

– Albero di Giuda, albero con richiamo leggendario, pare che sotto questo siliquastro Giuda diede il famigerato bacio del tradimento!!!

– Ibisco, che comprende 240 specie, dove cadrà la preferenza?

– Carrubo, forse i suoi frutti integreranno merende nel centro aggregativo, sempre che questa sia la soluzione finale dopo varie ipotesi?

Non si poteva optare per piante autoctone!

Dove andiamo a parare con i costi di Piazza del Buono?

Dove andiamo a parare con i costi dell’ex area Italgas di via Trieste?

Contrapponiamo il completamento dello sviluppo d’insieme del quartiere di Ri e quello dell’ ex area Italgas.

Fermo restando che siamo sempre in trepida attesa dei risultati ottenuti dagli incontri annunciati, più volte, dal Sindaco con i vertici di Italgas, per la sistemazione dell’ area a parcheggi e verde.

Il problema coinvolge le minoranze, i due gruppi di maggioranza con l’ever green Giorgio Canepa.

Quest’ ultimo con la sua Partecip@ttiva sempre più sensibile a prodotti ecologici a “chilometro zero”.

Non vorrei che per Piazza del Buono non si badasse a spese, mentre per via Trieste, ad oggi per nulla considerata, ci ritrovassimo con del ” verde povero” , magari commestibile, benché nobile e significativo per la nostra terra.

– Rosmarino

– Origano (cornabuggia)

– Erbe selvatiche varie (Preboggion)

-Borragine

– Cavolo nero ( prodotto tipico del lungo Entella)

naturalmente basilico e prezzemolo.

È vero che conta più quello che fai di quello che dici, però proviamo a farlo per tutti.

Giovanni Giardini

Consigliere Comunale in Chiavari

Cambia con me Chiavari da Tutelare