Chiavari: inaugurato il monumento ai caduti del cielo e del mare

di Giuseppe Valle

È stato solennemente inaugurato il “monumento” ai caduti in cielo e in mare; si tratta di un velivolo della Guardia Costiera, il P166 della Piaggio portato a Chiavari da Villanova d’Albenga, su iniziativa del Panathlon e di molti altri volontari che hanno prestato gratuitamente la loro opera per posizionarlo e restaurarlo.

Il P166 della Piaggio

Presente alla manifestazione e madrina dell’evento Paola De Carli, vedova di Marco De Candussio, caduto il 7 maggio 2013 nel crollo della Torre Piloti nel porto di Genova.

Hanno illustrato il significato della dedicazione Michele Priolo, che ha anche ricordato Chiara Bottini appassionata di volo e morta durante un’esercitazione. Germano Tavaroni, Fabrizio Pagliettini, Giorgio Costa che hanno messo in evidenza i principi morali che sono alla base del Panathlon.

Fabrizio Pagliettini

Giorgio Costa





Il pilota Maurizio Longaretti ha illustrato le caratteristiche di questo aereo con le ali ad ala di gabbiano, in puro stile italiano, vanto della Piaggio, specializzato in azioni di soccorso.

Maurizio Longaretti

Giuseppe Troina comandante della base aerea di Sarzana.

Marco Di Capua

Il cappellano militare ha impartito la benedizione.

Sul cippo è riportata un’espressione di Gustave Flaubert: “solo tre cose sono infinite. Il cielo nelle sue stelle. Il mare nelle sue gocce d’acqua e il cuore nelle sue lacrime”.

Il sindaco porge un omaggio floreale a Paola De carli

Alla sera l’aereo sarà illuminato così da costituire un suggestivo monito per tutti coloro che amano l’umana avventura.