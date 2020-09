Chiavari: “Il contributo a Risorgimento e Liberazione nelle scuole”

Prendendo spunto da un articolo che sottolineava l’amicizia tra Leone Garbarino, pronipote di Mazzini e il partigiano “Marzo”, un lettore scrive: Il 10 marzo 2022 si celebreranno i 150 anni della morte di Giuseppe Mazzini e Comune, Società Economica e Associazioni Mazziniane avranno certamente già un programma di massima. Mi chiedo però, a partire da questo anno scolastico, se non sia necessario proporre corsi o conferenze nelle scuole per spiegare l’alto contributo di Chiavari al Risorgimento e alla lotta di Liberazione”. Periodi storici – secondo il lettore – che i bambini non conoscono.