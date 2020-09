Carasco: Go Kart, il “Gran Premio dei Sindaci”

Oggi a Carasco il “Gran Premio dei Sindaci”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica CKC Reparto Corse in collaborazione con il circuito Kart Carasco e patrocinato dai Comuni di Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Rapallo, Portofino, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante. I rappresentanti dei Comuni; tra loro anche Claudio Garabarino per la Città metropolitana, si sfideranno in prove libere, qualifiche e gara.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco racconta la sua emozione: ” Ho indossato il casco, sono salito sul Go Kart e sono sceso in pista. Questa mattina infatti ho avuto il piacere di partecipare al “Gran Premio dei Sindaci” del circuito di Carasco, organizzato dall’Associazione Sportiva CKC Reparto Corse per far avvicinare le persone al Karting e al Motorsport, discipline ancora poco praticate sul nostro territorio, che insegnano la tenacia e abituano al duro allenamento. Grazie al piccolo campione di Rapallo Matteo Gallo per i preziosi consigli e ai tanti amministratori locali per la bella gara”.