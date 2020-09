Varese Ligure: sul Monte Scassella un nuovo parco eolico

di Guido Ghersi

Nel territorio del Comune di Varese Ligure, in Alta Val di Vara, sul Monte Scassella presto sorgerà un nuovo parco eolico. Infatti, in questi giorni, la Conferenza dei Servizi della Provincia della Spezia ha dato il benestare per la realizzazione dell’impianto, in cui verrà prodotta energia elettrica. La società “Gea Energie” installerà due aero-generatori della potenza di 2,35 mega-watt cadauno, per una complessiva potenza di 4,7 mega-watt. I due aero-generatori sorgeranno a circa un km. dal Passo della Cappelletta. Inoltre all’interno di un box saranno posti due trasformatori BT/MT che saranno ubicati alla base della torre delle turbine eoliche, che elevano l’energia prodotta da 690 a 15.000 watt. Questo nuovo progetto è il risultato di una serie di studi che hanno considerato numerosi fattori come l’anemologia, l’orografia e l’accessibilità del sito, con lo scopo di massimizzare il rendimento dei singoli aero-generatori e dell’impianto, per mezzo di appositi software, nel rispetto della vigente normativa. La società stima una netta produzione di energia oltre 12 mila mega-wattora all’anno, equivalenti a più di 2.400 ora alla massima potenza, che può servire più di 4.500 famiglie.