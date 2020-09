Sestri: pulito l’alveo del torrente Gromolo

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

In occasione di Puliamo il Mondo, la giornata nazionale indetta da Legambiente per la pulizia e cura dei territori, anche Sestri Levante ha fatto la sua parte. Assieme ai ragazzi della Nassa e in collaborazione con il progetto Clima, siamo infatti scesi in campo con la Sindaca, Valentina Ghio, e l’Assessore all’Ambiente, Mauro Battilana, per ripulire l’alveo del torrente Gromolo, già oggetto di interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di alluvioni.

Ringraziamo la Nassa per il costante entusiasmo nella cura della nostra città e della sua natura e Articiocca per aver sfamato i nostri giovani volontari!