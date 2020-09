Sestri: “Park ex Pescador, altri aspetti da chiarire”

Da Marco Conti, capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio comunale, riceviamo e pubblichiamo



“Era inizio luglio quando l’amministrazione comunale veniva a conoscenza che l’area di sosta in fregio a Via Pilade Queirolo in zona porto, per parecchi decenni ad uso esclusivo dell’ ristorante El Pescador, ricadeva in ambito demaniale marittimo dello Stato – ricorda il Consigliere Marco Conti – curioso è il fatto che questa occupazione abusiva viene fuori quando è cassata l’attività di ristorazione. Domanda, ma se il ristorante non chiudeva se ne sarebbero accorti?”.

“La Giunta comunale scoperto che quell’area di 200 mq è pubblica decide in un battibaleno di destinarla a parcheggio pubblico a pagamento mentre sarebbe stato più sensato e responsabile metterla a disposizione degli operatori che lavorano in porto che da anni lamentano la mancanza di stalli per lo svolgimento della propria attività – prosegue Conti – il fare cassa è una prerogativa di questa amministrazione e la conferma l’abbiamo avuto nella seduta di Consiglio di giovedì 25 settembre con il continuo ricorso alle alienazioni di beni pubblici”.

“Sempre nel mese di luglio presento urgentemente un’interrogazione a risposta scritta per avere chiarimenti sul fatto che non si può scoprire dopo vent’anni che quell’area è pubblica, e per conoscere i provvedimenti sanzionatori adottati – continua Conti – sempre in quei giorni interviene l’ex gestore del ristorante che alza le mani al cielo e dice di non sapere nulla, scaricando tutto sulla proprietà”.

“Dopo numerosi solleciti ecco che arriva la risposta, o meglio una doccia fredda che personalmente pone seri interrogativi sulla gestione del demanio marittimo da parte del Comune – dice il Consigliere metropolitano e comunale Marco Conti – il dirigente afferma che il confine del demanio marittimo tracciato nel Sistema informativo è risultato spesso e in diverse parti del territorio di incerta definizione. Prima l’ Ufficio Demanio si attiva in modo informale con l’allora utilizzatore per sapere a che titolo occupasse quell’area poi mette nero su bianco che il procedimento per occupazione sine titulo è stato avviato nei confronti della società che gestiva il ristorante”.

“Troppe cose continuano a non tornare e pertanto è mia intenzione proseguire negli accertamenti – conclude Conti – questa vicenda mi ha parecchio turbato ed è legittimo pensare che qualcosa nel sistema dei controlli non ha funzionato”.