Sestri: il 10 ottobre la “Staffetta dei Due Mari”

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Andersen Run torna anche quest’anno ma in una formula diversa, chiamata per l’occasione staffetta “2×5000 dei Due Mari” in calendario per sabato 10 ottobre: un evento più contenuto e quindi gestibile, nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid.

“Sosteniamo Andersen Run fin dal suo esordio, credendo nella professionalità degli organizzatori e nella bellezza dell’iniziativa, che sposa concretamente l’idea di turismo e di ‘vivere il territorio’ che abbiamo – spiega Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante – Non per nulla negli anni ‘La mezza tra le Baie’ si è affermata sempre più nel calendario delle gare di running regionale e nazionale, anche grazie a un processo di rifinitura costante che ha ampliato molto il range di gare proposte fino ad arrivare al trail, che è poi diventata una manifestazione a sé stante per la prima volta quest’anno, e senza dimenticare le famiglie, che hanno una gara dedicata proprio per fare sì che Andersen Run sia non solo un evento per professionisti ma una festa dello sport per tutti”.

“Per questo – continua Ghio – siamo contenti di essere riusciti a mantenere l’appuntamento, seppure con una forma e un nome diverso: ringrazio Atletica Levante ASD per aver avuto la volontà di portare avanti l’evento, rimodulandolo e mostrando una costante disponibilità al confronto con Comune e Mediaterraneo Servizi per poterlo realizzare”.

La gara proposta quest’anno è riservata solo agli atleti tesserati e sarà una staffetta, chiamata “2 x 5000 dei Due Mari”. Come ogni anno l’evento è organizzato da Atletica Levante ASD con il supporto e il patrocinio del Comune di Sestri Levante e il supporto tecnico e logistico di Mediaterraneo Servizi.

Gareggeranno nella staffetta squadre composte da 2 atleti, ognuno dei quali dovrà percorrere 5000 metri, con partenza dalla pista di atletica del Parco Mandela a intervalli di 30″ tra ogni squadra.

Il percorso comprenderà l’anello di Sestri Levante con partenza ed arrivo nella pista del Parco Mandela: nel dettaglio si percorrerà via Fascie fino a piazza della Repubblica, per proseguire su viale Dante e via Asilo Maria Teresa. Arrivati in piazza Bo si attraverserà e percorrerà la ciclabile sul lungomare, direzione Lavagna, fino alle aiuole prima del Chiosco delle Ragazze. Da lì si arriverà fino al pontile (zona monumento ai Caduti in mare) da qui si tornerà sempre sulla pista ciclabile fino a piazza Bo e al parco Mandela per chiudere il percorso. Per il controllo dei passaggi degli atleti sul percorso sono previsti 2 controlli, uno in zona chiosco delle ragazze e uno in zona mercato del pesce, oltre a quelli ai controlli in partenza/arrivo presso il parco Mandela.

Tutti i partecipanti riceveranno la maglietta tecnica come pacco gara; una medaglia sarà invece consegnata a tutti i finisher a fine gara.

Si potranno iscrivere alla staffetta non più di 100 squadre sia maschili, che femminili e miste, per un totale di 200 atleti, che saranno suddivisi in 3 batterie con partenze scaglionate: la prima alle 15, la seconda alle 16.30, la terza alle 17.30. La premiazione è fissata per le 19.

Questa versione di gara sarà mantenuta anche negli anni a venire in aggiunta alle gare “classiche”, inserita in una data che sarà individuata all’interno del calendario Fidal.

“Abbiamo voluto intensamente realizzare un appuntamento anche in quest’anno così difficile – dichiara Stefano Camarda di Atletica Levante – per dare un segnale positivo e dire che ci siamo. La risposta non si è fatta attendere: abbiamo ottenuto un buon riscontro dagli sponsor che ci supportano da anni e soprattutto dagli atleti, tanto che ci avviamo al sold out prima della chiusura delle iscrizioni. Un unico rammarico: non poter organizzare la gara dedicata alle famiglie, che ha sempre coinvolto la cittadinanza in una festa di colori. La promessa è quella di rifarci nel 2021 con un manifestazione ancora più grande”.

Potranno partecipare alla 1^ edizione della “2x 5000 dei Due mari” gli atleti in possesso di tessera Uisp, Fidal o altri EPS (purché convenzionati con la Fidal) e di certificazione medico-sportiva per la pratica dell’atletica leggera in corso di validità alla data della manifestazione, a partire dalla categoria Allievi (16-17 anni).

Le iscrizioni, che si chiuderanno martedì 6 ottobre o al raggiungimento delle 100 squadre, possono essere effettuate online attraverso il portale www.endu.net oppure inviate via fax allo 0587240030 o a iscrizioni@toscanatiming.it

Tutte le informazioni per le iscrizioni e sulla gara sono disponibili sul sito www.andersenrun.it ma possono anche essere richieste ai numeri 320 267 0442 o 320 942 2271.