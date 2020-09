Recco: milite scomparso, il grazie del presidente ai volontari (2)

Marco Bertagnon, presidente della Croce Verde di Recco, interviene sul caso di Enrico Moretti, 66 anni, milite e autista volontario della pubblica assistenza, residente a Recco, che questa mattina si è smarrito ad Avegno in località Pietrafitta dove era andato a trovare la figlia. E’ stato poi trovato in un dirupo dau militi che lo cercavano.

atoAppena la figlia ci ha informato, abbiamo organizzato due squadre di nostri militi volontari che hanno battuto la zona di Pietrafitta. Enrico non era molto distante dalla casa della figlia, ma era caduto in un dirupo rotolando per una quindicina di metri. Per recuperalo – racconta Bertagnon – sono arrivati i vigili del fuoco di Rapallo che si sono calati con tecniche alpinistiche nel dirupo, con la collaborazione di due nostri militi, Enrico è stato portato non senza difficoltà in strada. Intanto era arrivato l’elicottero Drago il cui medico, assieme a quello della guardia medica, hanno stabilizzato Moretti che aveva un femore e alcune costole fratturate. Nel frattempo l’elicottero era atterrato a Rapallo per poi tornare e verricellare a bordo il suo personale e il ferito; trasportato in codice roso al San Martino al San Martino”.

Bertagnon conclude: “Voglio ringraziare i militi che hanno effettuato le ricerche, che hanno trovato Moretti e lo hanno soccorso. L’infortunato faceva il camionista ed è uno dei nostri migliori autisti; quando lui è al volante siamo tutti sicuri e tranquilli. Gli auguro di rimettersi al più presto”.

Moretti al San Martino è stato intubato perché la frattura delle costole gli ha provocato lesioni ai polmoni.