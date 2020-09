Recco: il Comune affida i servizi di trasporto anziani e studenti disabili

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile comunicano l’avvenuta ripartenza del servizio di trasporto sociale rivolto alle persone anziane e ai disabili: “Il servizio, affidato anche quest’anno alla Pubblica Assistenza Croce Verde di Recco, risponde alle esigenze di mobilità delle fasce più fragili della popolazione e dà l’opportunità di raggiungere agevolmente i luoghi di cura e di assistenza”.

Il progetto di trasporto sociale per anziani permette la prosecuzione del “Patto di sussidiarietà” – siglato tra i Comuni del Distretto Sociosanitario 13 e le Pubbliche assistenze presenti sul territorio – con l’erogazione di un contributo economico di 8.500 euro in favore della Croce Verde di Recco.

Per l’anno scolastico settembre 2020/giugno 2021 saranno P.A. Croce Verde di Recco e la Croce Rossa di Uscio e ad occuparsi del trasporto scolastico degli studenti disabili. Il servizio sarà individualizzato ed effettuato da personale paramedico. Il Comune verserà a fronte della prestazione del servizio complessivi 37.340 euro (€ 5.720,00 in favore della Croce Rossa di Uscio; € 31.620,00 in favore della P.A.Croce Verde di Recco). “Il servizio, che vedrà impegnati personale debitamente formato e mezzi attrezzati è in grado di rispondere ai bisogni della nostra comunità” concludono il sindaco Gandolfo e l’assessore Aprile.