Rapallo: più sicurezza all’ingresso e uscita dalle scuole

Sono state montate, all’esterno delle scuole Antola, Delle Piane, Marconi, – Rainusso, Pascoli e Sant’Anna, le tensostrutture che permetteranno un accesso più sicuro agli studenti. In caso di pioggia o di rallentamento delle operazioni di accesso, gli studenti resteranno al riparo. Questa è una delle tante misure assunte dall’assessore Filippo Lasinio e dalla consigliera comunale con incarico alla scuola Laura Mastrangelo che non si sono risparmiati per garantire condizioni di sicurezza.

Come accade fin dall’inizio dell’anno scolastico, polizia urbana e volontari stazionano davanti alle scuole rapallesi sia all’ingresso sia all’uscita degli studenti per garabntire l’uso corretto delle mascherine e il distanziamento.