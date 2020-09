Rapallo: guida ubriaco e provoca incidente, patente ritirata

A Santa Margherita Ligure, un equipaggio della Radiomobile, dopo gli accertamenti scaturiti dopo un incidente stradale, deferiva in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un rapallese di 38 anni. Il predetto, alla guida del suo scooter, andava ad impattare contro un veicolo in transito. Trasportato presso l’ospedale di Lavagna per le necessarie cure, sottoposto ad accertamenti ematici, è risultato avere un tasso alcolico pari a g/L 2.69. e prognosi di 30 giorni. Patente di guida ritirata.