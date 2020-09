Rapallo: a ottobre la pratica del porto Riva in Consiglio

Entro ottobre il Consiglio comunale di Rapallo sarà convocato per approvare la pratica del porto Carlo Riva. La proprietà avrebbe definito il nuovo Consiglio di amministrazione sarebbe pronta a partire realizzando il progetto affidato a Fincantieri. Un’opera importante per la città non solo per il porto e gli attracchi, ma per l’indotto che porterà alla città e che la mareggiata del 29-30 ottobre aveva cancellato.

Dopo gli “alberghetti” di via Gramsci, dopo il “Savoia” ci si aspetta anche che l’amministrazione Bagnasco definisca il futuro di Villa Porticciolo e Villa Riva. La città inoltre, in un periodo in cui si prediligono le casette con giardino tra il verde, dovrà riqualificare con opportuni strumenti le zone periferiche; ad iniziare da Bana.

Si dovrà capire se il centro storico e la zona a mare potranno ospitare un turismo qualificato o da “sbarazzo” e posteggi a 0,50 l’ora. Reperire gli strumenti per riqualificare rilanciare le belle colline e frazioni.