Chiavari: riparte in sicurezza la mensa scolastica per i due comprensivi

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“Insieme al sindaco e al dirigente dei servizi tecnologici abbiamo iniziato a lavorare, già nel mese di luglio, per reperire gli spazi necessari alla riapertura del comprensivo I e II. Il lavoro non è stato semplice, ma ci siamo riusciti ed è stato possibile dare avvio in sicurezza alla normale frequentazione scolastica, compreso il servizio mensa. La Cirfood, società incaricata della ristorazione, si è adeguata a tutte le norme anti-Covid, ha investito in corsi di formazione ad hoc per il loro personale, fondamentali per garantire l’applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa, ed ha accolto le esigenze specifiche dei singoli plessi – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Fiammetta Maggio – Quindi, da lunedì 5 ottobre tutti gli alunni dei due comprensivi chiavaresi potranno usufruire del servizio mensa seguendo le indicazioni e gli orari, appositamente studiati dai dirigenti dei singoli istituti, per il mantenimento del distanziamento sociale”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Grazie all’impegno della mia amministrazione siamo anche riusciti ad ottenere spazi aggiuntivi per la refezione scolastica presso la scuola Fara, per 150 m² complessivi, consentendo così ai bambini di continuare ad usufruire di un servizio indispensabile per riconquistare la normale socialità” chiude il sindaco Marco Di Capua.