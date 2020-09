Chiavari: opposizioni all’attacco

di Giuseppe Valle

Riunione straodinaria questa mattina delle opposizioni per contestare alcune scelte dell’amministrazione Di Capua: Roberto Levaggi, Silvia Garibaldi, Lino Cama, Giovanni Giardini e con l’adesione di Daniela Colombo, assente, intendono sollevare obiezioni sulla realizzazione della pista ciclabile, in mancanza di un progetto organico coerente con un piano del traffico. Tra le molte critiche mosse alla pista, c’è il fatto di transitare su un marciapiede e dipanarsi di fronte alle scuole Santa Marta, già in difficoltà negli orari di uscita degli studenti.

In questo frangente non si vede con chiarezza la posizione di Partecipattiva, cioè di Giorgio Canepa che nella commissione Traffico ha avuto un ruolo marginale.

Giovanni Giardini, Lino Cama, Silvia Garibaldi e Roberto Levaggi

I consiglieri lamentano la mancanza di coinvolgimento nelle scelte importanti non solo degli addetti ma anche della popolazione: il prossimo Consiglio Comunale di lunedì 28 settembre è convocato in diretta streaming, con tutti i disagi che questa modalità comporta.

Un’altra critica che viene mossa all’amministrazione è quella di aver autorizzato lo svolgimento della fiera di luglio domani, domenica 27 settembre, in concomitanza con l’aumento dei casi di Coronavirus.

Dopo la formazione di due gruppi a sostegno di Marco Di Capua, appare quantomeno incerta la posizione del sindaco che aveva optato per le liste civiche ed ora sembra orientarsi verso i partiti.



Silvia Garibaldi osserva “non una poltrona per due ma due poltrone per uno”.