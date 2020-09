Chiavari: il successo della Meloni e le frizioni a Palazzo Bianco

Dal Circolo Fratelli d’Italia Terre dell’Entella riceviamo e pubblichiamo

Il Circolo Fratelli d’Italia Terre dell’Entella ringrazia i cittadini di Chiavari, Lavagna e dei comuni limitrofi per l’importante consenso riservato ai propri candidati e al partito che, anche nel levante ligure, si assesta abbondantemente sopra al 10 %.

Un ringraziamento da estendere naturalmente a tutti i candidati e in particolar modo a quelli del Tigullio (Carla Bo, Fabrizio Brignole, Marilina Collatuzzo, Daniela Colombo, Augusto Sartori e Paola Tassara) che hanno profuso grande impegno ottenendo ciascuno un ottimo risultato personale a dimostrazione che FdI nel Tigullio c’è, cresce e consolida al tempo stesso la propria presenza in vista dei futuri appuntamenti elettorali.

Da oggi infatti l’attività politica di FdI nel Tigullio dovrà proseguire con sempre maggior impegno grazie all’auspicabile sinergia e collaborazione dei vari circoli che insistono sul nostro territorio e all’entusiasmo dei nostri militanti.

Assistiamo in questi giorni senza particolare stupore alle frizioni che stanno interessando l’amministrazione comunale chiavarese.

Ovviamente nulla che non fosse prevedibile vista l’eterogeneità della coalizione che amministra la nostra città e visto soprattutto il debole collante che nel 2017 venne usato per mettere insieme soggetti che fino al giorno prima si erano fortemente criticati a vicenda, al solo fine di battere, al ballottaggio, il Sindaco Levaggi.

Il tempo è galantuomo e inesorabilmente, prima o poi, i nodi vengono al pettine.

Parlare di rilancio dell’attività amministrativa dopo tre anni che si amministra la città appare quantomeno singolare. Invitiamo gli esponenti di Avanti Chiavari invece di “sognare cose più belle” per la città ad essere più pragmatici e lavorare su un “progetto di città” lungimirante e di lungo respiro che possa realmente determinare per Chiavari, i suoi cittadini e le sue attività commerciali una rinascita sociale, culturale ed economica.

Lungimiranza e visione di ampio respiro che certo non hanno connotato ad es. la realizzazione della pista ciclabile che anche i colleghi di opposizione, questa mattina, hanno criticato nel loro intervento tenuto presso il Caffè Defilla.

Se tra i “tangibili risultati” ottenuti in questi anni cui fa riferimento in consigliere Canepa nella dichiarazione del 22 u.s. rientra anche quest’ultima forse sarebbe auspicabile che qualche consiglio dai partiti, anche se all’opposizione, questa amministrazione lo ascoltasse.

Alex Molinari, Presidente Circolo Terre dell’Entella

Daniela Colombo, Capogruppo FdI – Chiavari