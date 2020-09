Camogli: Gianni Verdina, possibile candidato sindaco

Diplomato all’Istituto Nautico di Camogli, appassionato calciatore del Dolo di Venezia, poi del Camogli Calcio e della Pro Recco, Gianni Verdina è entrato nella polizia urbana nel 1976 diventandone poi comandante. Pur potendo restare in servizio ancora due anni, ha smesso la divisa il 12 luglio 2020. Per 44 anni è stato un punto di riferimento e ancora oggi viene avvicinato da molti camogliesi che lo credono ancora in servizio e gli si rivolgono perché risolva qualche problema non solo di viabilità. Gli abbiamo rivolto alcune domande.

Gianni Verdina (Foto di Consuelo Pallavicini)

Perché ha lasciato il servizio? “Si è creata una situazione per cui non riuscivo più a svolgere il lavoro con la necessaria serenità. Così ho preferito la strada della pensione”.

Era successo qualcosa di particolare? “Ad un certo punto il comando venne affidato alternativamente a me e ad un collega. Quando ero responsabile era prevista la corresponsione di una indennità, la così detta posizione organizzativa. Mi veniva versato solo il 60 per cento di quella somma; il 40 andava a chi gestiva il Demanio. Quando ho chiesto l’intera cifra sono stato sollevato dal comando. Lo hanno deciso a maggio e me lo hanno comunicato solo il 15 dicembre”.

Le è spiaciuto lasciare? “I primi tempi soffrivo nel non vedere agenti in giro per la cittadina o a constatare che vi erano auto mal parcheggiate che anche dopo alcuni giorni non venivano multate”.

Posso chiederle come occupa il tempo? “Curo il guardino, mi occupo del quartiere Pineto e in questo periodo con altri quattro amici ho iniziato a realizzare il presepe che riproduce una parte di Camogli”.

Chi ricorda tra i sindaci che hanno amministrato Camogli? “Con particolare piacere ‘Tillin’ Antola; conosceva tutti gli angoli e i problemi della cittadina e metteva l’anima per risolverli; partecipava con gli operai al lavaggio notturno delle strade, perché tutto si svolgesse al meglio. Ho lavorato bene anche con Pippo Maggioni perché, pur dissentendo a volte sulla soluzioni da assumere, andavamo sul posto, verificavamo e si sceglieva la soluzione più idonea”.

Le è stato chiesto di candidarsi sindaco alle prossime elezioni. “Ci sto pensando. Conosco la macchina amministrativa e sono animato dal desiderio di migliorare il paese. Bisogna però che si verifichino le condizioni necessarie”.

Ossia? “Una squadra di persone serie, intenzionate ad amministrare a tempo pieno il comune. Basta essere assenti un giorno per trovare delle smagliature”.

Cosa migliorerebbe? “Intanto eliminerei alcune incongruenze. Se occorre indossare la mascherina nella zona del mercato settimanale, perché non è obbligatorio farlo, ad esempio, a levante del lungomare che è strettissimo e le persone sono obbligate a camminare l’una accanto all’altra? Se nella zona a traffico limitato possono accedere solo residenti e chi vi lavora perché, oltre a San Rocco, ciò non accade nelle altre zone a traffico limitato? Se nell’area riservata ai mezzi dei vigili urbani non possono parcheggiare auto private, perché la stessa cosa non deve avvenire nelle altre aree riservate alle forze dell’ordine?”.

Altre cose che giudica inopportune? “Avrei organizzato diversamente il servizio a San Fruttuoso dove i turisti erano distanziati in spiaggia e, specie nel pomeriggio, ammassati, privi di mascherina, nei sentieri. In tempo di covid quest’anno non avrei effettuato il Festival della Comunicazione. Non avrei realizzato quella passerella per andare a San Rocco che giudico inutile oltreché troppo stretta”.

Qualcosa che giudica positivo? “Il posteggio all’Alega che avevano consigliato: decongestiona il centro; oppure gli ascensori, anche se quello del Torrasco risolverà solo parzialmente il problema”.

Se fosse eletto sindaco cosa cambierebbe? “Ad esempio eliminerei il pullmino ambulatorio; affitterei il negozio ex Javarone attiguo alla Croce Rossa e utilizzerei quei locali. In Comune eviterei l’emorragia di personale come è avvenuto nel settore edilizia privata, come è accaduto con un giardiniere e come è probabile avvenga nella polizia urbana”.

E i problemi più generali: “Cercherei di migliorare la qualità della vita degli abitanti e dei vacanzieri; certo non avrei realizzato il cantiere dei box interrati perché, quando saranno ultimati, il traffico in quella zona diverrà caotico. In particolare punterei a migliorare la pulizia e la raccolta differenziata con sistemi che in altre regioni sono la norma e ottengono un risultato che arriva anche al 93 per cento”.