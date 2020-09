Avegno: l’uomo disperso, ritrovato in un dirupo

Mentre l’elicottero Grifo soccorreva un escursionista in località Pietre Strette, a pochi chilometri di distanza, l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova operava ad Avegno per recuperare l’uomo di 66 anni che questa mattina si era allontanato da casa.

Nel suo girovagare è scivolato in un dirupo, poco distante dal luogo della scomparsa. Ad avvistarlo un volontario. Le condizioni del paziente non sembrano essere preoccupanti. Per effettuare il recupero, difficoltoso, sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e i colleghi elicotteristi.