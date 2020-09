Dal Centro Documentazione e Comunicazione dei Vigili del Fuoco Genova riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Vexina, nel comune di Avegno, per soccorrere un uomo smarritosi ed infortunatosi nel bosco. La squadra via terra ha raggiunto l’uomo e dopo la stabilizzazione operata dal 118, lo ha posto sulla barella e l’elicottero Drago VF ha provveduto al trasporto in ospedale.