Vela/ Chiavari: 52^ Coppa Dallorso 2020

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 si tiene il secondo appuntamento velico del Campionato Vela d’Autunno 2020, firmato Yacht Club Chiavari: la 52ª edizione della Coppa Dallorso, regata che si corre sul percorso Chiavari/PortoVenere/Chiavari, e che viene considerata dai velisti e dagli esperti del settore una regata costiera tra le più belle della Liguria, sia per i panorami che si possono ammirare durante il percorso, sia per le difficoltà tattiche che il percorso stesso offre. Per questo si tratta di un evento sportivo molto amato, che mette alla prova le capacità tecniche e la strategia di gara utilizzata dai velisti.

Inoltre l’evento offre ad armatori ed equipaggi, oltre alla competizione sportiva, la possibilità di fruire delle bellezze del Golfo i Poeti, del Golfo Tigullio, della città di Chiavari e in particolare del suo Porto Turistico, che offre ospitalità alle imbarcazioni dei regatanti.

La Coppa Dallorso venne organizzata per la prima volta pochi anni dopo la fondazione dello Yacht Club Chiavari, e precisamente nel 1969, in ricordo del Cavaliere del Lavoro Giovanni Dallorso per volontà del figlio Nicola.

Il Trofeo Nicola Dallorso, invece, fu disputato per la prima volta nel 1989 e messo in palio da Giovanni Dallorso in memoria del padre Nicola.

Anche quest’anno, come accade da sempre, questa regata vede al via numerosissime imbarcazioni dagli 8 ai 20 metri, provenienti dai Circoli Velici e Nautici più prestigiosi di tutta Italia. Al momento sono già iscritte quaranta imbarcazioni, e certo questo numero non era così scontato, vista la situazione sanitaria verificatasi quest’anno, che tra l’altro ha causato lo slittamento di tutti i più importanti eventi velici di primavera proprio nei mesi di settembre e ottobre, generando un “affollamento” nel calendario delle regate di questo periodo.

L’organizzazione si avvale del patrocinio dei Comuni di Chiavari e Porto Venere, particolarmente sensibili e pronti alla collaborazione.

La Coppa Dallorso è valida come seconda prova del Campionato Vela d’Autunno YCC, la cui prima prova è già stata disputata il 19-20 settembre con la Coppa Giorgio e Lella Gavino; la prossima e ultima tappa sarà invece la Regata Sociale Open – Memorial Romano Caselli del prossimo 17 ottobre.

La Coppa Dallorso si svolge in due prove di 28 miglia ciascuna (l’andata Chiavari/PortoVenere sabato 3 ottobre e il ritorno PortoVenere/Chiavari domenica 4 ottobre), con partenza per entrambi i giorni alle ore 8.00.

Sabato, all’arrivo della prima prova, presso la banchina del porto di Porto Venere, i vincitori di giornata, nella regata di andata Chiavari/PortoVenere, potranno ritirare i premi offerti dalla Società del Porto di PortoVenere.

I vincitori finali della Coppa Dallorso e Trofeo Nicola Dallorso potranno invece ritirare i premi domenica 6 ottobre, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, nel Porto Turistico: alla presenza dei Signori Dallorso e delle autorità comunali e portuali, verranno assegnati la Coppa Dallorso e il Trofeo Nicola Dallorso alle imbarcazioni vincitrici.

Foto d’archivio