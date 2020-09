‘Santa’: ingresso a mare di Villa Durazzo, visite guidate

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 27, dalle 16 alle 19, la Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, organizza la visita e la presentazione degli interventi di riqualificazione dell’ingresso a mare di Villa Durazzo. A guidare i visitatori, in gruppi di otto alla volta, sarà l’architetto Caterina Gardella.

L’ingresso a mare di Villa Durazzo è l’antico collegamento tra Santa Margherita Ligure ed il quartiere di Corte. Quando il comune nel 1973 acquistò la Villa, il portale e il porticato erano chiusi. Nel 2013 le antiche vie limitrofe al complesso vennero interdette in quanto giudicate insicure.

Lo stato di conservazione del cosiddetto “percorso a mare” di Villa Durazzo si potrebbe definire, come si spiega nella relazione tecnica, a un “punto di non ritorno”. L’intervento in corso è finanziato per metà da Ministero dei Beni Architettonici e Culturali e per metà dal Comune di Santa Margherita Ligure con avanzo di amministrazione.

Attualmente è in fase di completamento la messa in sicurezza dei muri; si sta inoltre intervenendo sul porticato e sui camminamenti per riportare alla luce l’antico lastricato originale che si trova sotto l’attuale pavimentazione.