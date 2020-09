‘Santa’: “Ditta rompe e incassa per riparare i danni”

Da “Creuza de ma” , che si assume la responsabilità di quanto asserisce, riceviamo e pubblichiamo



“Siamo venuti a conoscenza del fatto che a seguito degli eventi metereologici di inizio Settembre il Comune ha ritenuto di dover pagare un’azienda privata per la pulizia di canalette e tombini a valle del campo sportivo “Broccardi”.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse per il fatto che l’intoppo di queste canalette è dovuto ai movimenti di terreno causati dai lavori di un privato al di sopra del campo “Broccardi”.

La storia non finisce qui perché la ditta che il Comune ha individuato per svolgere i lavori di pulizia è la stessa che ha in gestione i suddetti lavori.

In pratica al posto di farci pagare i danni per l’otturazione di tombini e canalette paghiamo noi chi li ha causati per metterli a posto.

A voi sembra normale che i soldi di tutti quanti vengano utilizzati in questo modo surreale? A noi no!”