Una 29 enne di San Colombano Certenoli, non avendo mai eseguito l’operazione di riallaccio/voltura del contattore dell’energia elettrica, subentrata come nuovo inquilino, ha usufruito di oltre 2.5000 KWT, mai rendicontati/pagati, quindi, né ricavava un ingiusto profitto in questi ultimi anni. Pertanto è stata deferita in stato di libertà per “appropriazione indebita” dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Carasco.