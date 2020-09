Da Esa e Marco riceviamo e pubblichiamo

Quella diritta e robusta quercia che sorride, non è un giovane anziano nel pieno delle forze, ma Armando Campi che domani, attivo e in buona forma, compirà 100 anni. Con la numerosa famiglia festeggerà in un ristorante, in modo che tutti possano godere di questo evento speciale.

Ha vissuto i tempi bui del fascismo ed ha combattuto nella seconda guerra mondiale, sul fronte francese riportando preziose e utili testimonianze

I tempi della pensione sono stati sereni, artigianato e orticello sempre con la moglie compagna di una lunga vita in comune.