Rapallo: “Spiaggia davanti al lungomare ok, è un nostro progetto”

Dal MoVimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo

Rapallo: realizzazione di un’ampia spiaggia sabbiosa con il materiale di dragaggio. Vi chiederete la ragione per cui una forza che siede all’opposizione accolga con entusiasmo una iniziativa della maggioranza. Questo accade quando con intelligenza si tenta di trasformare una calamità in un’opportunità.

La filosofia del Movimento Cinque Stelle, rappresentato in Consiglio Comunale dalla Capogruppo Isabella De Benedetti, è da sempre quella di collaborare quando le iniziative dell’Amministrazione hanno obbiettivi di miglioramento per rendere Rapallo vivibile e turisticamente attrattiva; i numeri delle presenze della scorsa stagione testimoniano l’urgenza di intervenire.

Un altro elemento di orgoglio è quello di constatare che una delle iniziative da noi presentate in campagna elettorale, quella della realizzazione di una nuova spiaggia davanti alla passeggiata a mare, è stata fatta propria dall’Amministrazione.

Ricordate il rendering in cui proponevamo la costruzione di un lungo pontile che tagliando il golfo procedeva verso l’orizzonte ed aveva alla sua estremità una piattaforma per gli eventi il tutto incorniciato da un’ampia mezzaluna di spiaggia sabbiosa?

Per chi non ne avesse memoria alleghiamo le foto. Ovviamente seguiremo con attenzione l’operazione per evitare che rimanga un’annuncio, fare in modo che la spiaggia sia destinata ad uso pubblico e che sia attrezzata con adeguati servizi tecnici e di salvataggio e resa fruibile anche ai portatori di disabilità.