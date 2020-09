Rapallo: nuova spiaggia, attracco battelli in porto

Una spiaggia lunga dalla foce del Boate alla foce del San Francesco. Una spiaggia libera e attrezzata che andrà a riequilibrare il rapporto tra arenili liberi e a pagamento. E un mare pulito grazie al depuratore (se nel frattempo iren eliminerà le cause di inquinamento dovuti agli scarichi abusivi nel Boate. Il sindaco Carlo Bagnasco spiega che il progretto contempla il trasferimento dei battelli in porto per effettuare le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri. E ricorda che prima della costruzione del lungomare c’era una bellissima spiaggia.