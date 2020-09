Rapallo: mascherina obbligatoria nel centro storico

In arrivo un’ordinanza che obbliga chi transita nelle strade, piazze e vicoli del centro storico di Rapallo ad indossare la mascherina. I dati che arrivano da diverse zone dell’Italia e della stessa Liguria indicano un aumento costante dei contagi da covid. Il sindaco Carlo Bagnasco era stato il primo a firmare un’ordinanza con l’obbligo di portare la mascherina. Ora ne estende l’uso anche all’aperto in tutto il centro storico. Dice: “Si tratta di un’azione preventiva per limitare le occasioni di contagio. Ricordo che la mascherina non va portata sotto il naso o sotto la bocca, deve riparare naso e bocca”.

Il sindaco Carlo Bagnasco