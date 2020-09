Pallanuoto M/ Coppa Italia: Pro Recco – Roma 22-1

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo 1913 riceviamo e pubblichiamo

Seconda giornata di Coppa Italia e seconda vittoria per la Pro Recco che a Savona supera la Roma 22-1.Rispetto alla gara di stamattina, Hernandez inserisce nei tredici i due centroboa, Dobud e Hallock, con l’americano all’esordio in calottina biancoceleste autore di due gol.

La Pro Recco va subito sul 3-0 e dopo la rete di Francesco Faraglia, a metà del primo tempo, chiude la porta difesa da Negri – fino alla fine del terzo quarto – e piazza un break di 19-0 in cui spicca il rigore sbagliato da Faraglia ipnotizzato dal baby Perrone, in acqua con la calottina numero 1 negli ultimi otto minuti di gioco.

Cinque gol a testa per Echenique e Younger.

Domani mattina, alle 11.30, terza e ultima giornata del girone E contro l’Ortigia di Stefano Tempesti.

Per il tabellino: https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/news-pallanuoto/36281-coppa-italia-mas-tabellini-seconda-fase.html