La libecciata alza il mare e fa volare alberi, tegole, tettoie

Raffiche di vento anche oltre i cento chilometri orari. La mareggiata ha provocato la chiusura dell’Aurelia tra Cavi e Sestri Levante; la sospensione dell’attività di pesca e dei battelli; la baia di San Fruttuoso è rimasta isolata, pericoloso anche raggiungerla attraverso i sentirei del Parco di Portofino per il rischio caduta alberi. E di alberi ne sono crollati davvero tanti: a Recco, Rapallo, Leivi, Casarza Ligure e in varie zone di Chiavari come Caperana o Ri Alto. Oltre agli alberi crollate insegne, tettoie; molti interventi riguardano le tegole volate dai tetti. A dare manforte ai vigili del fuoco di Chiavari (che nel solo pomeriggio hanno eccettuato 12 interventi) e Rapallo, anche i colleghi di Genova.