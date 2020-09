Cogorno: inaugurazione del murale lungo l’Entella

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Cogorno, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio in programma domani, sabato 26 settembre, terrà l’inaugurazione e la cerimonia di ringraziamento “L’Amor che move il sole e l’altre stelle al tempo del Covid-19”.

Presenti all’evento, il vicesindaco di Cogorno Enrica Sommariva, il consigliere incaricato alle politiche giovanili, Luca Torrente, che ha seguito il progetto, e l’artista Andrea Cocciolo, in arte Tosh. Nell’opera che verrà inaugurata si è voluto rendere omaggio all’amore delle persone che si sono dedicati agli altri facendo sacrifici e rischiando in prima linea durante l’emergenza sanitaria di quest’anno, e, al tempo stesso, mandare un messaggio di speranza e responsabilità alla cittadinanza.

L’Amministrazione comunale, con un’inaugurazione pubblica vuole ringraziare l’artista, ed invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione, mostrando, nell’occasione il progetto di riqualificazione in atto di tutta questa area. All’inaugurazione sono stati invitati anche molti responsabili di gruppi e associazioni del comprensorio che hanno operato durante la pandemia primaverile a cui sarà consegnata una pergamena ricordo. Per tutti, rimarrà il murale posto sul pilone del ponte che collega Cogorno con Chiavari, lungo la pista ciclabile già oasi faunistica e S.i.c., con le due dediche; una di ringraziamento, l’altra a rammentare l’ultimo verso del paradiso della Divina commedia.

L’opera di Tosh vuole essere un modo per gettare un “ponte” tra l’epoca di Dante Alighieri e l’epoca odierna del Covid-19, all’alba dell’importante anniversario che celebrerà Dante nel 2021.