Chiavari: canali di deflusso delle acque bianche, lavori in corso De Michiel

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dei canali delle acque bianche cittadine. Lunedì 28 settembre ripartiranno le videoispezioni e gli interventi di pulizia e rimozione dei sedimenti individuati in corso De Michiel.

“Continueremo il lavoro iniziato a gennaio per monitorare lo stato di salute dei condotti – spiega il consigliere delegato al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi – Grazie ad una approfondita pulizia idrodinamica, a cura dei tecnici di Iren Acqua Tigullio, eseguita nel tratto compreso tra l’incrocio con corso Garibaldi e via Brizzolara, riporteremo alla massima portata il canale in cui è stata individuata un’occlusione pari al 60%, per circa 70 metri di lunghezza totale. Anche il canale primario presente in via Brizzolara, e nel sottopassaggio di via Jacopo Rocca, sarà oggetto di verifiche specifiche per dare continuità a tutto il lavoro di pulizia e ispezioni che abbiamo eseguito partendo da via Mafalda di Savoia scendendo a mare. Per tutta la durata dei lavori è previsto lo sgombero e il divieto di sosta nel tratto in oggetto, segnalato da apposita cartellonistica”.

Occlusione corso De Michiel