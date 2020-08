Sestri: un sabato ricco a Palazzo Fascie e al MuSel

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

Questo weekend sarà ricco di iniziative al Musel – il Museo Archeologico e della Città di Sestri levante e a Palazzo Fascie! Si inizia sabato 8 agosto alle 18 con l’inaugurazione della mostra “Artiste in cammino”, una esposizione tutta al femminile: sei amiche, sei artiste, Maria Luisa Bertoni, Anna Cossu, Lida Gagliardi, Virginia Malteno, Angela Marciò e Giulia Moretti, che si sono unite per dare vita a espressioni artistiche uniche che pongono al centro la creatività.

Maria Luisa Bertoni è stata recensita recentemente anche dal ben noto critico Vittorio Sgarbi che ha definito come “La selezione del suo operato… attesta il valore della sua ricerca stilistica nel panorama artistico contemporaneo”. In realtà ognuna di loro ha interpretato con una voluta e sapiente armonia di colori le immagini ispirate dalle loro sensazioni così come dal loro territorio di provenienza, tra Levanto e La Spezia, suscitando così nel visitatore profonde emozioni. Le opere esposte si differenziano tra loro a volte per tecnica, ma sono unite proprio dalla volontà di trasmettere sentimenti e sensibilità, per cui sembrano un tutt’uno.

La mostra, già proposta con successo lo scorso anno a Levanto, è organizzata con il patrocinio del MuSel e sarà inaugurata sabato 8 agosto alle ore 18, per poi rimanere aperta e visitabile fino al 23 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, al mercoledì dalle 14 alle 16, mentre al sabato e alla domenica ci sarà apertura serale dalle 20 alle 22. L’appuntamento è in sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie Rossi, in Corso Colombo 50 a Sestri Levante. L’ingresso è gratuito.

Gli appuntamenti di Sabato 8 agosto si completano con l’escursione organizzata da Adm, l’Associazione di Didattica Museale che collabora da anni col MuSel, alle Rocche di Sant’Anna. La partenza è prevista alle 18.30 per arrivare su quasi al tramonto, permettendo così di andare alla scoperta di questa stupenda porzione di territorio tra Sestri Levante e Cavi di Lavagna, seguendo un percorso semplice ed adatto a tutti, accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica. Costo: 12€ a partecipante, 8€ per bambini e ragazzi fino a 12 anni. Il prezzo comprende un biglietto di ingresso al Musel in omaggio. Prenotazione obbligatoria al link: https://bit.ly/20-8agoSantAnna; tel. 3348053212; e-mail: genova@assodidatticamuseale.it

Domenica 9 agosto, sempre alle ore 18, sarà invece inaugurata nella sala espositiva al secondo piano di Palazzo Fascie, la personale di Marcello Rezzano, artista nato e vissuto a Sestri Levante, autore di numerose litografie dense di significato.

Per ulteriori informazioni sulla visita alle mostre e sul Museo Archeologico e della Città si può contattare Palazzo Fascie telefonando al numero 0185 478530 oppure scrivendo un email a info@musel.it