‘Santa’: “Mare per Tutti”, eventi musicali annullati

Dall’Associazione Paratetraplegici Onlus riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento agli eventi musicali “Mare per Tutti” del 7 e del 21 agosto 2020 a Santa Margherita Ligure presso spiaggia Ghiaia, siamo davvero spiacenti nel comunicare che, per cause logistiche legate alle normative restrittive di sicurezza e per scarsa adesione alle prenotazioni, non si svolgeranno.

Si ringrazia l’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure e gli uffici competenti per la disponibilità e il lavoro svolto per la concessione del patrocinio.

Certi di una ragionevole comprensione da parte di tutti i nostri soci, sostenitori, amici ed utenti vi diamo appuntamento alla prossima stagione estiva.

Si ricorda che l’accesso alla spiaggia “Mare per Tutti” è invece attivo tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 18.30 su prenotazione (almeno 24 ore prima) al numero 0185 280434 dalle 8.30 alle 12.30.

Il Presidente Antonio Cucco