‘Santa’: “Code in autostrada, inoltrata la richiesta danni”

Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Ho il piacere di segnalare che ieri tramite l’avvocato Daniele Rovelli è stata inoltrata nelle opportune sedi una richiesta, che allego, finalizzata al riconoscimento dei gravi danni economici e d’immagine causati dall’assurda situazione sulle autostrade della Liguria.

Sono già circa una trentina tra alberghi, ristoranti e bar che hanno aderito con convinzione a questa iniziativa, che ha come prerogativa l’individuazione d’eventuali responsabilità da parte del Ministero delle Infrastrutture e della società autostrade

Avv. Daniele Rovelli – Chiavari,

Oggetto: richiesta di risarcimento del danno – accesso atti amministrativi –artt. 22 e ss L. n. 241/1990 DPR n. 184/2006.

Vi scrivo in nome e per conto dei firmatari delle deleghe allegate alla presente diffida per significarVi quanto segue:

i miei assistiti sono imprenditori che svolgono la propria attività nel settore commerciale e/o turistico-ricettivo, nell’area metropolitana di Genova, come da visure che allego, oltre che cittadini che usufruiscono del servizio autostradale;come Vi è noto le attività commerciali connesse al turismo, specialmente nel territorio ligure, hanno subito un ingentissimo danno economico conseguente ai generali provvedimenti di sospensione delle attività commerciali, disposti con i noti D.P.C.M. emessi a seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31.1.2020;

pur nella Vostra consapevolezza di tale enorme danno, tuttora in atto, per il settore turistico, avete entrambi deciso, nell’ambito delle Vostre rispettive competenze, con tempistiche e modalità del tutto irrazionali, di effettuare una serie di lavori di straordinaria manutenzione della rete autostradale ed in particolare sulle autostrade liguri, che hanno, di fatto,paralizzato la viabilità dell’intera regione;ciò ha creato un ulteriore enorme danno a carico delle attività commerciali, ivi comprese quelle esercitate dai miei assistiti, già duramente provate dal periodo di chiusura forzata;

le sopra descritte misure di carattere straordinario appaiono, prima facie,oltre che inopportune, del tutto ingiustificate e sproporzionate rispetto alle finalità che perseguono, poiché le operazioni di manutenzione avrebbero potuto essere eseguite con modalità e con tempistiche tali da non paralizzare del tutto, come invece è avvenuto, il traffico veicolare;il perseguimento dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale non è stato adeguatamente contemperato con gli interessi privati alla libertà di iniziativa economica, alla tutela dell’impresa e del lavoro,oltre che alla incolumità delle persone, poiché in tale situazione, in caso di urgenza è pressoché impossibile raggiungere tempestivamente, per la via autostradale, gli ospedali ed presidi medici della Liguria;

l’irragionevolezza delle decisioni da Voi assunte è confermata anche dall’esito del confronto tra i tecnici del Ministero e di Autostrade per l’Italia, a seguito del quale si sarebbe decisa una parziale riprogrammazione dei controlli, mediante adozione di una tecnica più efficiente in termini di verifiche dell’integrità delle gallerie

è indubbio che la manutenzione poteva essere eseguita con modalità e tempistiche tali da consentire la piena fruibilità della rete autostradale,salvaguardando sia l’interesse pubblico che gli interessi privati coinvolti,tanto più tenuto conto della recente, parziale, uscita dal periodo emergenziale;

rispetto alle sopra descritte attività di manutenzione, il comportamento sia della società autostrade che del Ministero appare tutt’altro che trasparente sotto il profilo amministrativo, poiché non è stata resa pubblica la documentazione ed i provvedimenti amministrativi in forza dei quali la società autostrade avrebbe dovuto adottare un programma manutentivo

con modalità così penetranti da paralizzare il traffico autostradale, così da consentire, di fatto, a codesti Enti in indirizzo una reciproca imputazione di responsabilità, senza possibilità di concreta verifica, per tabulas, da parte dei privati, della congruità dei provvedimenti adottati, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi generali dell’attività amministrativa codificati dall’art. 1 L. n. 241/1990.Ciò premesso, in nome e per conto dei miei assistiti, formulo fin d’orari chiesta di risarcimento del danno per equivalente, che mi riservo di quantificare, pari, quantomeno, alla perdita economica derivante dalla contrazione del fatturato nei mesi interessati dai lavori che hanno comportato la mancata erogazione del pubblico servizio e conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, quali la libertà di circolazione, la libertà di iniziativa economica ed il diritto al lavoro.Con la presente, inoltre, anche al fine di acquisire la documentazione utile ai fini dell’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, formulo altresì istanza finalizza ad accedere ed estrarre copia della seguente documentazione:

atti e/o provvedimenti e/o prescrizioni ministeriali relative ai lavori di manutenzione autostradale attualmente in corso sul territorio ligure e/o sull’intero territorio nazionale;

lettera 7.7.2020 da Ministero ad Autostrade e tutti gli atti e documenti ivi citati;

verbale di accordo Ministero/Autostrade recepito nel consiglio dei ministri14.7.2020;

verbali di riunione fra i tecnici del Ministero e di Autostrade per l’Italia aprile/agosto 2020;

atti di verifica della Direzione per la vigilanza delle concessioni autostradali nel periodo 2019/2020

nuove Linee Guida per le ispezioni in Galleria;

atti determinativi delle scadenze dell’attività di manutenzione emessi dal Ministero nei confronti di tutti i concessionari autostradali, al fine di verificare la parità di trattamento, quanto ad oneri manutentivi, di tutti i concessionari;

atto con il quale il Ministero dei Trasporti ha intimato alla società Autostrade di provvedere entro il 30 giugno allo smontaggio di tutte le “canaline” nelle gallerie;

copia della Circolare del 17.7.1967 del Ministero dei Lavori pubblici sulle modalità di manutenzione delle autostrade;

ogni altro atto o documento connesso, rilevante in relazione alla sopra descritta fattispecie.

I miei assistiti sono interessati all’accesso in quanto soggetti lesi dall’attività sopra descritta – avendo subito un pregiudizio alla propria libertà di iniziativa economica ed alla libertà di circolazione – e titolari del diritto di difesa(art. 24 Cost) a tutela dei predetti diritti.Essi sono, pertanto, portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali si chiede di accedere, ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990.Vorrete provvedere a dare riscontro a quanto sopra richiesto nonché ad evadere l’istanza di accesso agli atti amministrativi nei termini di legge o, in difetto, dovrò agire in giudizio senza ulteriore avviso.Vi informo che tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento potranno essere inviate presso il domicilio eletto dai miei clienti nel mio studio o, in alternativa, al seguente indirizzo PEC:

(Avv. Daniele Rovelli)