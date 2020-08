Nel primo pomeriggio un falso allarme a Santa Margherita Ligure per una intensa e breve colonna di fumo alzatasi dalla collina. Qualcuno scambiandola per un incendio ha lanciato l’allarme, facendo muovere i vigili del fuoco di Rapallo che però hanno ben presto capito che si trattava di un fuoco di pulizia non autorizzato. Sul posto la polzia urbana di Santa Margherita Ligure.