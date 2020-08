Regione: decima legislatura, la relazione di Alessandro Piana

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la relazione del presidente Alessandro Piana al termine della Decima Legislatura

Questa mattina il presidente dell’Assemblea legislativa ha presentato il bilancio complessivo delle attività dell’Assemblea legislativa fra il 2015 e il 2020: le drammatiche prove del crollo del Ponte Morandi e della pandemia Covid, la vicinanza al territorio, la tutela delle sue diversità, i nuovi organismi di garanzia e il rafforzamento delle funzioni di controllo dell’Assemblea sulle leggi regionali.

In cinque anni si sono svolte 258 sedute del Consiglio, 741 riunioni di Commissione, sono state approvate 157 leggi e sono state affrontate 3140 fra interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana ha presentato il bilancio dell’attività svolta dall’Assemblea legislativa nel corso della X Legislatura, iniziata il 1° luglio 2015.

Mercoledì scorso, 29 luglio, si è svolta l’ultima seduta, il Consiglio resterà in carica fino all’insediamento della prossima Assemblea legislativa la cui composizione sarà determinata sulla base dei risultati delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020.

I numeri

In cinque anni di attività si sono svolte 258 sedute dell’Assemblea legislativa, 732 sedute delle cinque Commissioni permanenti e 9 della Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. Sono state approvate 157 leggi, fra disegni di legge della Giunta e proposte di legge del Consiglio, e 973 fra ordini del giorno, mozioni e risoluzioni. Sono state presentate in aula 2167 fra interrogazioni, interpellanze (le cifre nel dettaglio nel file allegato).

Crollo del Morandi, pandemia, le sedute in videoconferenza

«Negli ultimi due anni della X Legislatura tutta la Liguria – esordisce il presidente Alessandro Piana – ha dovuto superare due drammatiche prove: prima il crollo del Ponte Morandi di Genova poi la violenta pandemia che ha sconvolto il mondo intero. Entrambe queste tragedie non hanno trovato il Consiglio impreparato o diviso quando queste due emergenze hanno richiesto decisioni tempestive, condivise e coesione a tutti i livelli. Il dibattito, spesso anche aspro, e il confronto democratico non sono mancati, ma sono sempre stati ricondotti a un comune sentire per il bene del nostro territorio». Piana sottolinea, fra l’altro, le capacità di adattamento dell’Assemblea per garantire, durante l’epidemia, lo svolgimento delle attività consiliari nel rispetto delle misure anticontagio: «Per la prima volta dalla sua nascita, avvenuta esattamente 50 anni fa, il Consiglio e le Commissioni hanno sperimentato nuove modalità di riunione attraverso il sistema in videoconferenza, in modo da garantire continuità alle funzioni legislative e amministrative della Regione e dare, così, alla comunità ligure un importante segnale di continuità».

La riforma elettorale, il potenziamento dei controlli da parte dell’Assemblea, la riduzione dei costi della politica

Al di là della fase emergenziale degli ultimi due anni, Piana sottolinea altri importanti obbiettivi raggiunti dall’Assemblea, alcuni recentissimi: «Abbiamo approvato, spesso con voto unanime, interventi strutturali migliorativi sull’organizzazione e sull’impianto normativo regionale e con orgoglio rivendico il merito di questo Consiglio di avere dato corpo a una riforma elettorale che, con l’introduzione della preferenza di genere e l’abolizione del listino, ha dato all’Assemblea maggiore rappresentatività garantendo anche uguali opportunità a donne e uomini. Era un passo atteso da decenni, ma il cui esito non era affatto scontato eppure è stato compiuto, con il consenso unanime dei consiglieri, in tempo utile per il prossimo appuntamento elettorale». Nel campo delle prerogative consiliari il presidente ricorda l’adesione della Liguria al progetto CAPIRe (vedi allegato): «Il Consiglio ha assunto un ruolo di primo piano in Italia per rafforzare le funzioni di verifica dell’Assemblea rispetto all’efficacia e all’effettiva applicazione delle leggi regionali valorizzando anche il ruolo dell’apposita Commissione consiliare». Fra gli altri interventi normativi qualificanti il presidente ricorda la riduzione dei vitalizi degli ex consiglieri e un nuovo sistema previdenziale che ha comportato e comporterà ulteriori risparmi: «Nella crisi congiunturale che la Liguria e tutto il Paese stanno attraversando – spiega – era nostro dovere partecipare a questa situazione con atti concreti, anche attraverso una riduzione dei costi della politica».

Le relazioni interregionali, i nuovi organismi di garanzia, il rapporto con il territorio

Al di là delle numerose proposte di legge dei Consiglieri approvate e degli interventi in aula di sindacato ispettivo e di controllo, il presidente rivendica il rafforzato ruolo sovra-regionale dell’Assemblea, ricordando che «la Liguria nel settembre scorso ha ospitato, per la prima volta dopo 17 anni, l’Assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative», e il legame sempre più stretto con il territorio: «Dal 2016 la seduta dedicata alla Liberazione viene celebrata ogni anno in una provincia diversa per dare un segnale di vicinanza a tutte le comunità della nostra regione, per rafforzare il rapporto fra cittadini e istituzioni, un rapporto coltivato anche attraverso l’approvazione di proposte di legge in difesa dei prodotti e delle eccellenze del nostro territorio e l’istituzione di due importanti organismi di garanzia». Piana tiene a precisare, in questo percorso, il ruolo svolto anche dal suo predecessore alla presidenza, Francesco Bruzzone, rimasto in carica dal 1 luglio 2015 al 30 marzo 2018: «Abbiamo cercato, con la collaborazione di tutti i colleghi consiglieri, di qualificare ulteriormente il ruolo dell’Assemblea, di accrescerne la funzionalità, di rafforzarne i poteri e il rapporto con la comunità. E’ stata questa – conclude Piana – la scommessa più importante che, tutti insieme, abbiamo cercato di vincere mettendo le nostre competenze, le nostre capacità e la nostra passione al servizio dei liguri».

TUTTI I NUMERI DEL CONSIGLIO 2015-2020

2020 (gennaio-luglio)

Sedute del Consiglio regionale 24

Sedute delle Commissioni: 80

Numero leggi approvate: 9

2019 (gennaio-dicembre)

Sedute del Consiglio regionale 50

Sedute delle Commissioni 152

Numero leggi approvate 34

2018 (gennaio-dicembre)

Sedute del Consiglio regionale 46

Sedute delle Commissioni 137

Numero leggi approvate 32

2017 (gennaio-dicembre)

Sedute del Consiglio regionale 53

Sedute delle Commissioni 144

Numero leggi approvate 33

2016 (gennaio-dicembre)

Sedute del Consiglio regionale 59

Sedute delle Commissioni 167

Numero leggi approvate 35

2015 (luglio-dicembre)

Sedute del Consiglio regionale 26

Sedute delle Commissioni 61

Numero leggi approvate 14

2015-2020

Totale sedute del Consiglio regionale: 258

Totale sedute delle Commissioni: 741

Totale leggi approvate: 157

2015-2020

Atti di sindacato ispettivo (Irs,Iri,Ira, Int) affrontati e atti di indirizzo e controllo (odg,moz, ris) votati

IRA (Interrogazioni con risposta in aula) 141

IRS (Interrogazioni con risposta scritta) 425

INT (Interpellanze) 184

IRI (Interrogazioni con risposta immediata) 1417

MOZ (Mozioni) 211

ODG (Ordini del giorno) 760

RIS (Risoluzioni) 2

Totale 3.140