Recco: sfalcio e lavaggio straordinario delle strade

Prosegue il lavaggio approfondito di marciapiedi e porticati nel centro cittadino da parte di Amiu, azienda che gestisce il servizio di igiene il urbana. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori lavaggi sulle strade, oltre che nei punti ad alta frequentazione. Prosegue anche il piano per la manutenzione dei bordi strada e delle spiagge, con gli sfalci per il contenimento della vegetazione spontanea, portato avanti in base alle necessità che emergono. “Sono in corso le opere di pulizia programmate dall’Amministrazione comunale che consentiranno a turisti e residenti di godersi al meglio il Ferragosto” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.